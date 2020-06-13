Наталья Штурм отреагировала на первое после смертельного ДТП обращение Михаила Ефремова

Москва, 13 июня. Певица Наталья Штурм отреагировала на обращение устроившего смертельное ДТП в Москве актера театра и кино Михаила Ефремова и заявила, что верит его словам. Сообщение исполнительница оставила в своем профиле в соцсети Instagram.

«Вы верите? Я верю. Многие из нас не знают, как дальше жить. Хотя видимых причин, вроде, и нету… Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна», — написала Штурм.

Актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил серьезную аварию в Москве на Смоленской площади, передает. Он вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель скончался в больнице, напоминает Ura.ru. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Судя по появившимся в Сети кадрам, Ефремов не мог внятно разговаривать. Медицинская экспертиза подтвердила, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя. Позднее в его анализах были обнаружены следы наркотиков.

Артиста отправили под домашний арест на два месяца. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как напоминают «Известия», Михаил Ефремов выступил с видеообращением впервые после аварии. Он попросил прощения у семьи погибшего и объяснил, что не знал, какие подобрать слова, чтобы выступить с обращением.