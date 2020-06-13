Наталья Штурм отреагировала на первое после смертельного ДТП обращение Михаила Ефремова

Москва, 13 июня. Певица Наталья Штурм отреагировала на обращение устроившего смертельное ДТП в Москве актера театра и кино Михаила Ефремова и заявила, что верит его словам. Сообщение исполнительница оставила в своем профиле в соцсети Instagram.
«Вы верите? Я верю. Многие из нас не знают, как дальше жить. Хотя видимых причин, вроде, и нету… Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна», — написала Штурм.
Актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил серьезную аварию в Москве на Смоленской площади, передает. Он вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель скончался в больнице, напоминает Ura.ru. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Судя по появившимся в Сети кадрам, Ефремов не мог внятно разговаривать. Медицинская экспертиза подтвердила, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя. Позднее в его анализах были обнаружены следы наркотиков.
Артиста отправили под домашний арест на два месяца. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Как напоминают «Известия», Михаил Ефремов выступил с видеообращением впервые после аварии. Он попросил прощения у семьи погибшего и объяснил, что не знал, какие подобрать слова, чтобы выступить с обращением.
«Не знаю, как и какими словами просить прощения. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу всеми средствами, если примут. Это не попытка откупиться. Это попытка искупить. Мне нет прощения ни от моей жены, ни от детей, ни от тех, кто мне верил», — цитирует Ефремова «Культуромания».