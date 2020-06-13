Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Москва, 13 июня. Ряд поправок в законодательство РФ в автомобильной сфере вступят в силу с 1 июля. Российских водителей ждут нововведения при регистрации транспортных средств.

С 1 июля изменится технический регламент Таможенного союза, что позволит обезопасить эксплуатацию машин с правым рулем, а также изменить процедуры регистрации тюнингованных автомобилей. Кроме того, согласно новым правилам, будет запрещен ввоз нескольких транспортных средств категорий М2 и М3 с правым рулем.

Автомобили без оформленного ОТТС после таможни будут отправлены в аккредитованную лабораторию, где их проверят по ГОСТ. При успешном прохождении водитель получит свидетельство о безопасности конструкции транспорта и паспорт.

Также в технические лаборатории будут обращаться водители, которые захотят установить газовое оборудование, прикрепить фаркоп, силовые бамперы, экспедиционными багажниками и другой тюнинг. Кроме того, изменения коснутся и процедуры получения медицинской справки.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что число случаев управления автомобилем в состоянии опьянения может быть в два раза больше, чем фиксирует официальная статистика. По мнению специалиста, бороться с этой проблемой поможет бдительность самих россиян, если каждый, кто увидит, что пьяный садится за руль, будет сообщать об этом в полицию.