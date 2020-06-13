Благодарный Street art: уличные художники поблагодарили врачей. ФАН-ТВ

Граффити, выражающее благодарность врачам и волонтерам, появилось на стене краснодарской Краевой клинической больницы. Так представители андеграунд искусства выразили благодарность людям, спасающим жизни в период пандемии COVID-19.

На рисунке изображены медработник и доброволец, держащие за руки спасенного ими от вируса человека.

Сообщается, что подобные граффити стали появляться на стенах домов не только Краснодара, но и в Санкт-Петербурге, Мурманской области, республиках Башкортостан и Дагестан, в Чечне.