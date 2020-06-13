Названо самое популярное пиво в России

Москва, 13 июня. Самым популярным видом пива в России остается светлое фильтрованное, рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

«Мы не очень отличаемся от других стран — у нас в основном пьют лагеры, светлое фильтрованное пиво с плотностью 10–12% и содержанием этилового спирта от 4% до 5%», ― рассказал Бриман.

По словам пивовара, светлое пиво обладает высокой «питкостью»: напиток легко пьется, его можно выпить больше, сохранив ясность сознания. Кроме того, специалист рассказал, что существуют сезонные тренды. В летний период, как правило, снижается потребление сортов с высокой плотностью — стаутов, элей, портеров. В теплую погоду популярностью пользуются светлое пиво и Indian pale ale (IPA).

Бриман отметил, что в 2020 году на рынке резко сократилось количество специальных сортов пива — интересных, редких, крафтовых. Это объясняется тем, что большая часть этих напитков продавалась в барах и ресторанах, но они были закрыты. Специалист уверен, что с открытием общественных заведений будет наблюдаться всплеск специальных и крафтовых сортов пива.

Ранее стало известно, что пиво является самым популярным алкогольным напитком у россиян. На втором месте по популярности оказалось вино. После следуют водка, сидр и коньяк. При этом эксперты отмечают, что в целом продажи спиртной продукции за данный отсчетный период снизились примерно на 17% в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года.