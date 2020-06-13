Доктор Мясников подал заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда

Москва, 13 июня. Известный врач и популярный телеведущий Александр Мясников, который представляет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, подал заявку в Роспатент (Федеральную службу по интеллектуальной собственности) на регистрацию собственного бренда.

Врач подал заявку на регистрацию бренда «Доктор Мясников». Согласно заявке, телеведущий сможет продавать ряд товаров под зарегистрированным брендом. Речь идет о медицинских и ветеринарных препаратах, в том числе конопле для медицинских целей и лекарствах от запоров, а также брелоках, блокнотах, женских сумок и кимоно.

Также под брендом «Доктор Мясников» можно снимать фильмы и осуществлять телевизионное вещание, проводить клинические и медицинские испытания. Сам доктор Мясников в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию и подробно объяснил, зачем решил зарегистрировать собственный бренд.

«И вот уже сам подал заявку в Роспатент с целью закрепить словосочетание «Доктор Мясников» за собой. Я помирать особо не собираюсь, кто его знает, как жизнь сложится… Судьба может занести в верхние строчки по упоминанию в СМИ, а может и выкинуть фортель», — отметил Мясников, напомнив о регистрации шведской активисткой Гретой Тунберг собственного бренда.

По словам Мясникова, пока его имя на слуху, им пользуются десятки мошенников. Телеведущий призвал открыть Интернет и посмотреть, что рекламируют от его имени.

«Поэтому вполне возможно, что кто-то захочет зарегистрировать мое имя для своих целей. Лучше уж это буду я. Иначе «кто не хочет кормить свою армию — будет кормить чужую», — добавил Александр Мясников.

Александр Мясников ранее рассказал, почему принял решение вернуться из США в Россию, пишет «Взгляд». Доктор объяснил свое решение отказаться от «сытой жизни». По его словам, в Соединенных Штатах его отговаривали от переезда. Доктор добавил, что в американской больнице его ждали большие перспективы. Жизнь медицинского персонала в США достаточно размеренная, а карьера похожа на больничный коридор без окон, считает Мясников.