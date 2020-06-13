Малькевич написал письмо поддержки похищенному боевиками ПНС Ливии социологу Шугалею

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал о переводе ученых из «Митиги» и пожелал им стойкости.

Малькевич написал письмо в поддержку незаконно удерживаемого в плену террористов Правительства национального согласия (ПНС) российского социолога Максима Шугалея. Помимо этого, он подтвердил, что ученый находится не в частной тюрьме ПНС «Митига». После перенесенных пыток его перевели в больницу. По данным Малькевича, Максим в тяжелом состоянии.

В пятницу, 12 июня 2020 года, Александр Малькевич сообщил важную информацию о судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Он подтвердил, что двое похищенных и незаконно удерживаемых триполитанскими боевиками граждан РФ, действительно, были на борту премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа, который в ночь с 7 на 8 июня приземлился в Турции и только под утро вылетел обратно в Ливию. Ранее об этом сообщало местное издание Libya24, сотрудники которого предположили, что самолет Сарраджа направится в Москву и ученых вернут на Родину. Однако этого так и не произошло. Почему, объяснил Малькевич.

«Теперь стало понятно, в чем была проблема. Сегодня поступила информация от наших источников в Ливии: Максим Шугалей в тяжелом состоянии после перенесенных пыток переведен в стационар в «Митиге». В ливийских соцсетях писали, что, когда Саррадж увидел Максима во время перелета, то понял, что таким отдавать его нельзя», — написал глава ФЗНЦ.

Это объясняет, откуда в российском сегменте СМИ появился вброс о том, что Шугалея и Суэйфана освободили из ливийских застенок и отправили жить на виллу. Напомним, что авторы данной публикации ссылались на неназванный источник в ПНС. Тем не менее реальное положение дел говорит об обратном.

«Сейчас Шугалей в больнице. Но, поскольку движение вокруг тюрьмы и «изъятие» русского зафиксировали, было решено запустить «пулю», якобы русские переведены на виллу», — резюмировал коллега похищенных.

В то же время, он напомнил, что Максим Шугалей человек сильный, который никогда ни перед кем не ломался. И год заточения в плену у террористов, в нечеловеческих условиях ливийской тюрьмы, этого не изменил. Малькевич заявил, что осознает, что за его блогом активно наблюдают не только люди, которые переживают за судьбу Максима и Самера, но и «отдельные «деятели» на Западе и в Ливии». Поэтому он написал открытое письмо поддержки Шугалею, в надежде, что каким-то образом оно дойдет до адресата.

Федеральное агентство новостей публикует текст послания главы фонда своему коллеге и другу:

«Макс! Ты всегда был образцом стойкости и несгибаемости для своей семьи и друзей, а теперь стал образом мужества для многих россиян. Правду о твоей истории, твоей силе и мужестве знают (и это не преувеличение) миллионы людей как в России, так и во всем мире. Мы все знаем о тех тяжелых испытаниях, что выпали на твою долю. Знай и ты: в тебя верит твоя семья, твои друзья и огромное число граждан России, которые ждут твоего возвращения. Да! Мы верим в твое возвращение и ждем тебя. Держись! Надеюсь, это мое письмо дойдет до тебя».

Когда страна празднует День России, двое наших соотечественников в этот момент находятся в критическом состоянии после всех пыток, которые им пришлось пережить в плену у террористов. В этот день редакция ФАН сочла символичным провести опрос среди россиян на тему, должна ли Москва спасти социологов из плена ПНС Ливии. Всего за несколько часов голосования более пяти тысяч человек заявили о безусловной поддержке ученых. В результате исследования выяснилось, что абсолютное большинство населения страны считает, что Россия должна спасти своих граждан и освободить из плена любыми методами, дипломатическими или даже военными.