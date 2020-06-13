Режим ЧС введен в Казани из-за крупного пожара на газораспределительной станции

Казань, 13 июня. Власти Татарстана ввели режим ЧС из-за крупного пожара на газораспределительной станции в Казани, об этом сообщили в МЧС России.

«По состоянию на 07.00 по московскому времени для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — сообщил источник ТАСС в МЧС РФ.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, информация о пожаре поступила в экстренные службы в пятницу в 21.56. Взрыв случился в здании операторной, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубометров.

В результате взрыва здание операторной обрушилось. Из-под обвалов были эвакуированы два человека, позже один из них скончался. На место пожара прибыл начальник ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин.

К тушению пожара привлечены 199 человек и 58 единиц техники, в том числе и поезда. Пожарные охлаждают резервуары с газом, находящиеся рядом с горящим.