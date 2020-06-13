Семь человек погибли в Афганистане при нападении талибов

Кабул, 13 июня. Семь сотрудников правоохранительных органов погибли в Афганистане при нападении членов радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

По данным TOLOnews, нападение произошло в пятницу вечером в провинции Гор на западе Афганистана. Боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в уезде Пасабанд. На данный момент подробности происшествия неизвестны.

Ранее, 6 июня, полицейский автомобиль подорвался на мине в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. В результате ЧП погибли не менее 11 правоохранителей. Внутри автомобиля находился начальник полиции вместе с подчиненными.

1 Организация запрещена на территории РФ.