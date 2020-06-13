После обнаружения коронавируса на юге Пекина ввели режим военного положения

Пекин, 13 июня. В районе Фэнтай в Пекине местные власти ввели военное положение после того, как там на оптовом рынке была обнаружена коронавирусная инфекция. В настоящее время в Фэнтай работает оперативный штаб, рассказал на пресс-конференции в субботу заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй.

На данный момент местные власти планируют усилить контроль и диагностику в медучреждениях всех уровней. Кроме того, будут остановлены занятия в школах и детских садах, расположенных рядом с оптовым рынком. В 11 жилых комплексах, расположенных поблизости, вводится строгий контроль.

«Учебные заведения, которые еще не вернулись к работе после перерыва, должны отложить возобновление занятий», — пояснил Чу Цзюньвэй.

Напомним, в пятницу в Пекине на одном из крупнейших оптовых рынков «Синьфади», расположенном в районе Фэнтай, была обнаружена коронавирусная инфекция. Ее следы специалисты нашли на доске для разделки импортированного лосося. Инфекция была выявлена после того, как двое сотрудников Китайского центра исследования мясной продукции заболели COVID-19. При этом оба гражданина проживают в Фэнтай, а один из них в последнее время ездил в город Циндао.

Согласно последним данным, в Китае за минувшие сутки было выявлено 11 активных и семь бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет телеканал RT.