Две неизвестные женщины навестили находящегося под домашним арестом Ефремова

Москва, 13 июня. Две неизвестные женщины навестили актера Михаила Ефремова в его квартире, где он находится под домашним арестом.

В пятницу вечером две женщины пришли в квартиру Ефремова. Они провели в гостях у актера несколько часов, после чего покинули дом. На кадрах видно, что женщины спешно спускаются по лестнице, прикрывая лица.

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

В субботу Ефремов высказал желание помочь семье погибшего водителя. Он также отметил, что готов помочь всеми средствами, если родственники погибшего мужчины примут. При этом актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей».

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Ефремову может грозить еще одно уголовное дело за сбыт запрещенных веществ. Он пояснил, что при обнаружении наркотиков в организме возбуждается два дела: о сбыте и об их употреблении.