Погиб человек из-за пожара на газораспределительной станции в Казани. События дня. ФАН-ТВ

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара на газораспределительной станции в Казани. ЧП произошло вечером, 12 июня. В наземном газохранилище, в здании операторной случился взрыв сжиженного газа. Далее начался пожар. Загорелись стационарные емкости готовой продукции объемом 200 куб. метров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары. Факельное горение достигало высоты 50 метров. В результате происшествия произошло обрушение операторной. Из-под обломков здания пожарные извлекли двух пострадавших. Один человек погиб. Пожару присвоили наивысший, четвертый ранг сложности. В ликвидации ЧП приняли участие около двухсот человек и шестьдесят единиц техники.

Михаил Ефремов записал видеообращение

Михаил Ефремов заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с актером в понедельник. Артист записал видеообращение, его опубликовал на YouTube-канале «Гражданин поэт». Актер отметил, что непростительно садиться по пьянке за руль. И «отмазываться» от содеянного не будет.

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. <…> Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», — сказал Ефремов.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником автомобильной аварии в центре Москвы. В результате ДТП погиб один человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.