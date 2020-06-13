В Минздраве рассказали, как избежать болезней почек

Москва, 13 июня. Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал, как защитить себя от болезней почек.

По словам врача, избежать болезней почек позволит регулярный контроль за давлением и уровнем сахара в крови. Также специалист рекомендовал следить за весом и не «заплывать жиром».

Шилов рекомендовал не избегать физической нагрузки, а также отказаться от алкоголя и сигарет. Поддержать здоровье почек поможет также правильное питание. Кроме того, врач рекомендовал не злоупотреблять лекарствами, поскольку они имеют сильное влияние на почки.

Врач отметил, что самые распространенные болезни почек ― это «болезни цивилизации». К ним относятся диабет, артериальная гипертония, метаболический синдром, мочекаменная болезнь. Эти болезни могут возникать с возрастом: чем старше человек, тем хуже состояние почек.

Ранее российские нейрохирурги придумали метод лечения рецидива глиобластомы. Данная болезнь является агрессивной формой рака мозга. Именно это заболевание унесло жизни Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова, Жанны Фриске и многих других.