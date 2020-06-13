Роулинг призналась, что стала жертвой насильника в 20 лет

Вашингтон, 13 июня. Детская писательница и сценарист Джоан Роулинг рассказала, что в 20 лет она стала жертвой сексуального насилия. Как пояснила автор «Гарри Поттера», злоумышленник «воспользовался возможностью».

О страшном случае в своей жизни Роулинг рассказала в эссе «Дж. К. Роулинг пишет о своих причинах высказываться по вопросам пола и гендера», которое разместила в блоге «3663 слова».

«Все произошло в то время и в том месте, где я была уязвима, человек воспользовался возможностью. Мне трудно сдержать свой гнев и разочарование, мое правительство играет с безопасностью женщин и девочек», — заявила Джоан Роулинг, не став называть имя насильника.

В эссе она также рассказала правду о своем первом браке с журналистом Хорхе Арантесом. По словам писательницы, мужчина был домашним тираном. Несмотря на то, что у пары родилась дочь Джессика, Роулинг подала на развод через 13 месяцев после свадьбы. Однако о тяжелых отношениях Роулинг и Арантеса общественность узнала еще в 2000 году, когда мужчина признался, что избил ее и выбросил из дома в Порту, Португалия.

По словам писательницы, после этих случаев ее мучает тревожность и нервозность. Родственники даже подшучивают из-за этого над ней, рассказывает Роулинг.

«Я знаю, что это смешно, но я молюсь, чтобы у моих дочерей никогда не было таких же причин, как у меня. Чтобы они не боялись внезапных громких звуков или не вздрагивали, когда человек тихо подходит сзади <…> Я уже более двадцати лет нахожусь на виду у публики и никогда публично не говорила о том, какого это быть жертвой домашнего и сексуального насилия, оставшись в живых», — пояснила Роулинг.

Напомним, ранее Роулинг попала в скандал из-за своих слов. Писательница в Twitter прокомментировала заголовок одного из изданий, в статье которого шла речь о создании более равноправного общества для женщин, которых назвали «людьми с менструацией». Об этом пишет телеканала RT.