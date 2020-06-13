Сын Ефремова навестил находящегося под домашним арестом отца

Москва, 13 июня. Сын российского актера Михаила Ефремова Никита навестил отца, который находится под домашним арестом после смертельного ДТП.

«Актер Никита Ефремов посетил своего отца Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после пьяного ДТП», — сообщает РЕН ТВ.

Сын Ефремова отказался отвечать на вопросы журналистов.

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В обвинение против актера добавили пункт о его наркотическом опьянении. Никита Ефремов ранее прокомментировал инцидент. Актер назвал случившееся «большой трагедией».

В субботу Ефремов заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с актером в понедельник. При этом актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей».