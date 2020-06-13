Подполковник ФСИН Шутко рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Москва, 13 июня. После суда актер Михаил Ефремов может отправиться либо в колонию-поселение, либо в лагерь общего режима. В силу возраста артиста могут не отправить на работы, однако отягощающие обстоятельства с наркотиками могут всячески изменить ситуацию. К такому выводу пришел подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко.

Как пояснил экс-сотрудник службы исполнения наказаний, в том случае, если Ефремов отправится в колонию-поселение, он сможет снимать себе квартиру и ходить на работу. Однако для этого необходимо получить разрешение администрации. В лагере общего режима ему придется отбывать срок вместе с отрядом в бараке.

Отмечается, что в колониях заключенные отбывают срок за преступления средней тяжести. Там также имеется свой режим работы. Однако Ефремов также может получить «десятку» и поехать в колонию «строгого режима», считает подполковник. Эти места отличаются тем, что в них разрешается меньше посылок, свиданий, прогулок и перемещений.

Шутко также отмечает, что сотрудники колонии будут лояльнее относиться к Ефремову в силу его статуса. Однако могут возникнуть проблемы с другими осужденными, считает он.

«Если начнет себя с людьми вести неправильно, «сотоварищи» могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит», — пояснил Шутко в интервью «Вечерней Москве».

Напомним, ранее Ефремов заявил, что не собирается привлекать свои знакомства и связи для того, чтобы смягчить наказание за смертельное ДТП, в которое он попал в понедельник вечером. Об этом артист рассказал в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».