Эксперт рассказал, почему размагничиваются банковские карты

Москва, 13 июня. Директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров в качестве основных причин размагничивания банковских карт назвал воздействие электромагнитного излучения и физическое воздействие.

По словам эксперта, 10-15 лет назад типичной была ситуация, когда человек оставлял кошелек с картой рядом с телевизором, что приводило к ее размагничиванию. Сейчас электроники вокруг стало больше, но с точки зрения электромагнитного излучения она гораздо менее агрессивна, рассказал Петров.

В наше время размагничивание чаще происходит в результате физического воздействия: изгибов или деформаций карты, ударов по ней. В качестве типичного примера Петров привел стирку вместе с одеждой в стиральной машине.

Чтобы продлить срок службы карты, следует обращаться с ней аккуратно, не подвергать физическим воздействиям, подчеркивает эксперт. По его словам, оплачивать покупки в POS-терминалах (на кассах магазинов) можно, даже если карта размагнитилась, так как в POS-терминалах чип читается напрямую, без обращений к данным магнитной полосы.

«Также размагниченную банковскую карту можно использовать для покупок в интернете — ведь там вообще не происходит считывания данных карты, они вводятся клиентом вручную. Невозможно пользоваться размагниченной картой в банкомате. Если это критично и карта используется в основном для снятия наличных, то ее придется перевыпускать», — цитирует Петрова агентство «Прайм».

Ранее руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин рассказал, как мошенники используют специальные считыватели и нелегальные мобильные POS-терминалы для атак на поддерживающие бесконтактную оплату карты.