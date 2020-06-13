СМИ рассказали, как скрывается правда о семьях ЛГБТ

Москва, 13 июня. Кандидат юридических наук Е.А. Исаева из Ярославля рассказала, как мировое сообщество пытается скрыть правду о семьях ЛГБТ.

Исаева посвятила вопросам легализации однополых браков и воспитания детей однополыми супругами ряде работ. В статье «Легализация однополых браков: реализация политики равенства или разрушение института семьи?» юрист с коллегой А.В. Соколовым отмечают, что решению политиков о легализации однополых браков не могут противостоять даже массовые протестные акции.

В пример исследователи приводят собравшую 800 тысяч человек в Париже весной 2013 года демонстрацию против гей-браков. Открытый гомосексуалист, мэр Парижа Бертран Деланоэ, отреагировал лишь претензией из-за испорченного газона.

Между тем, на Западе воспитание детей в однополых семьях преподносится как норма, отмечает юрист. Выводы ученых об отрицательном влиянии однополых родителей на детей или о неоднозначности практики подвергается критике и тонут среди заказных докладов.

В качестве объективного исследования юрист приводит работу Линна Вардла из Университета Бригама Янга, США, в которой говорится, что к гомосексуальной идентификации и более раннему и рискованному сексуальному поведению более склонны воспитанники однополых пар.

«Тема защиты прав ЛГБТ активно используется в мире в политических целях, невзирая на интересы собственных граждан. Честные исследователи однополых семей подвергаются критике, тогда как ученые, способные нарисовать привлекательную «радужную» картинку, получают гранты», — пишет iReactor.

Ранее стало известно, что в поправки в законопроект об изменении Конституции РФ включено предложение законодательно закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что автором инициативы является президент РФ Владимир Путин.