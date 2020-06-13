ФАН публикует видео пожара на газохранилище в Казани

Казань, 13 июня. В распоряжение Федерального агентства новостей поступили кадры с места крупного пожара на газохранилище в Казани. Возгорание там произошло после мощного взрыва. По имеющийся информации, в ЧП погиб один человек.

По данным регионального МЧС, сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в пятницу в 21.56. Известно, что взрыв случился в здании операторной, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 куб.м. Факельное горение достигало высоты 50 метров. Создалась угроза распространения огня на соседние резервуары.

В результате взрыва здание операторной обрушилось. Из под обломков были эвакуированы двое человек. Кроме того, погиб один человек. На место пожара прибыл начальник ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин. Для эффективного тушения применялся пожарный поезд с цистернами с водой ПАО «Казаньоргсинтез».