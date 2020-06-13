Биолог рассказала о «скрытых» признаках COVID-19

Вашингтон, 13 июня. Доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о «скрытых» признаках COVID-19.

Биолог отметила, что применительно к протеканию болезни слово «бессимптомное» бессмысленно, так как подчеркивает, что человек не болеет. Но есть симптомы, которые люди не ощущают.

К так называемым «бессимптомникам», в основном, относят молодежь, отмечает ученый. Такие пациенты могут попасть к врачам по несвязанному с COVID-19 поводу.

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе», — подчеркнула Баранова.

Стереометрия, по ее словам, была бы полезна, если бы подобные замеры все проходили до пандемии и была возможность сравнить объем легких. Биолог отмечает, что при положительном тесте на COVID-19 и отсутствии симптомов следует «дойти до томографии и посмотреть, что с легкими».

Кроме того, заболевший COVID-19 может не заметить снижение функции почек. Выявить симптом поможет анализ крови на клубочковую фильтрацию, подчеркнула биолог.

Баранова напомнила, что в некоторых научных работах описывалось «бессимптомное» течение болезни у беременных женщин, но после родов анализ показывал, что они поражены коронавирусной инфекцией.

«У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но, тем не менее, организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек с не выявленными симптомами», — цитирует Баранову РИА Новости.

По мнению ученого, беременным не следует заниматься проверкой органов на симптомы коронавируса специально — безопаснее не увеличивать количество контактов.

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