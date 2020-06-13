Муцениеце поблагодарила Прилучного за то, что он «научил ее любить»

Москва, 13 июня. Актриса Агата Муцениеце в своем Instagram-аккаунте опубликовала stories, в котором поблагодарила супруга Павла Прилучного за то, что он «научил ее любить». При этом звездная пара уже находится в стадии развода.

«Сегодня День «спасибо», и я бы хотела сказать спасибо Паше за то, что он научил меня любить. Только благодаря ему я поняла, что я действительно могу любить другого человека», — заявила актриса.

Однако тут же подписчики заметили, что День «спасибо» в России отмечается 11 января. В результате подобные «заигрывания» звездной пары с подписчиками вызвали волну негодования.

«Зачем эти заигрывания с почти уже бывшей женой? Какой день спасибо?! Вы так никогда не разведетесь!» — пишет одна из возмущенных поклонник.

Напомним, крупный скандал вокруг звездной пары разгорелся в начале года. Актриса обвинила мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем. Также она заявила, что Прилучный выгнал ее с детьми из дома во время режима самоизоляции.

О своем намерении развестись с Прилучным Муцениеце заявляла еще в феврале, но тогда она не сказала, почему она хочет разорвать отношения с отцом своих детей. Тем не менее, после скандала актриса отмечала, что все равно любит Прилучного «назло всему», и даже попросила у него прощения.