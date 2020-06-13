Житель Камчатки пострадал при взрыве самогонного аппарата

Петропавловск-Камчатский, 13 июня. В субботу из-за самогонного аппарата в жилом доме в городе Елизово (Камчатский край) произошел взрыв, пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГУ МЧС России.

«По предварительной информации, в субботу один из жильцов дома в городе Елизово пытался запустить самогонный аппарат, установленный в ванной комнате. Он взорвался», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В результате взрыва повреждены дверь в квартире и два балкона. Пострадавший мужчина с ожогами госпитализирован в реанимацию.

Накануне взрыв сжиженного газа произошел в наземном газохранилище в Казани. ЧП произошло на кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ», расположенной на улице Северо-Западная. В результате взрыва произошло возгорание. Пожару присвоен 4 уровень сложности.