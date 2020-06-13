Формы девушки Роналду составили конкуренцию ягодицам Кардашьян

Москва, 13 июня. В Сети поклонники футболиста Криштиану Роналду обсуждают новую фотографию, сделанную его девушкой Джорджиной Родригес. Новый снимок она разместила в своем Instagram-аккаунте. Внимание подписчиков привлекли формы девушки, которые могут дать фору знаменитым ягодицам Ким Кардашьян.

На фотографии Родригез запечатлена в спортивном зале после тренировки. За короткое время снимок набрал более 1,5 миллиона отметок «Мне нравится» и 10 тысяч комментариев.

«Важность того, чтобы быть самим собой, заключается в принятии и признании того, кто мы есть. У всех нас есть дарования, поэтому всем нам есть чему учить, чем делиться и чему учиться. Это то, что делает нас уникальными и особенными», — подписала снимок Родригес.

Однако не многие подписчики отреагировали на философские размышления звездной девушки. Внимание фанатов привлекли пышные и накачанные ягодицы, какими не может похвастаться даже Ким Кардашьян. Многие девушки стали спрашивать Родригес, какие она выполняет упражнения для того, чтобы добиться таких форм.

Напомним, ранее российская модель Анастасия Квитко, которую широкая аудитория называет «русской Ким Кардашьян», опубликовала в своем Instagram-аккаунте очередной откровенный снимок. Фотография очень удивила фанатов Квитко, ведь грудь 25-летней модели едва удержалась слабом купальнике.