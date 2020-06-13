Запашный оценил видеообращение артиста Ефремова

Москва, 13 июня. Телеведущий и артист Эдгард Запашный в своем Instagram-аккаунте прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова, в котором он приносит извинения за устроенную им аварию в центре Москвы.

«На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов», — прокомментировал Запашный.

Артист также выразил свои соболезнования семье погибшего мужчины.

Напомним, в пятницу вечером артист Михаил Ефремов заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с актером. Об этом артист рассказал в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт». В коротком ролике Ефремов также заявил, что не собирается привлекать свои знакомства и связи для того, чтобы смягчить наказание за смертельное ДТП.

Трагичный случай произошел в понедельник, 8 июня, в центре Москвы. Михаил Ефремов, управляя автомобилем будучи пьяным, пересек две сплошные линии, вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. В результате ДТП погиб один человек. Позже стало известно, что в крови Ефремова кроме алкоголя содержались следы наркотиков. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.