Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

Москва, 13 июня. В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».

Система ТОС-1А «Солнцепек» стала широко известна благодаря активному участию в вооруженном конфликте в Сирии, где комплекс буквально выжигал массивные площади, нанося урон засевшим на территории террористам.

Новая версия системы получит колесный ход, благодаря которому сможет выполнять активное маневрирование при ведении огня. Эксперты утверждают, что кроме пусковых установок «Тосочке» придан механизм заряжания, позволяющий обходиться без специализированных транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) при загрузке боекомплекта. Это позволит системе действовать на поле боя более автономно и сократит время ее перезарядки.

Russian "Tosochka". Flame thrower system pic.twitter.com/9v7suLLZ2l — GodnotA (@mahmud_aheli) June 12, 2020

Осенью прошлого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявлял, что перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 будет поставлена российской армии к маю 2020 года.

Кроме того, в течение 2020 года в войска поступит более 120 модернизированных танков Т-72Б3М, на которых устанавливается новый двигатель мощностью 1130 л. с. и модульный комплекс динамической защиты нового поколения.

Кроме того, на вооружение будет принято 60 боевых машин пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», более 100 боевых машин пехоты БМП-3, 460 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ, более 30 специальных бронированных автомобилей «Тайфун 4х4» и свыше 15 бронеавтомобилей «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ», а также другая техника.