Юная модель Алеся Кафельникова показала грудь

Москва, 13 июня. Российская 21-летняя фотомодель Алеся Кафельникова приняла участие в откровенной фотосессии. Девушка показала грудь, обнажив ее для российской версии женского журнала Elle. Снимки модель разместила в Stories в своем Instagram-аккаунте.

На первой фотографии модель прикрывает рукой часть груди. На другом кадре Кафельникова запечатлена топлес, на ней надеты спортивные шорты лишь шорты камуфляжного цвета, а на шее виднеется золотое колье. Снимки бурно восприняли подписчики, ведь россиянку называют одной из самых перспективных отечественных фотомоделей.

Стоит отметить, что Алеся Кафельникова является дочерью знаменитого спортсмена, вице-президента Федерации тенниса Евгения Кафельникова. Ранее он был включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.

Напомним, в мае 24-летняя британская фотомодель Деми Роуз, которую многие называют местной Ким Кардашьян, опубликовала в своем Instagram-аккаунте необычный пикантный снимок. Фотография поразила многих подписчиков. Девушка снялась голой в ванной, наполненной цветами. Многие подписчики заявили, что «потеряли рассудок» отметив, что фотография вышла просто замечательной.