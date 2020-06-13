Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

Вашингтон, 13 июня. Начиная с 2022 года правила выбора номинантов на «Оскар» за «Лучший фильм» изменятся. Теперь число претендентов будет четко фиксированным. В категории будут участвовать ровно 10 кинокартин, говорится на сайте кинопремии.

«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».

При этом в пресс-релизе отмечается, что изменения не затронут основного порядка выдвижения претендентов на конкурс. Отмечается, что главной целью данного нововведения стало повышение репрезентативности конкурса.

Напомним, ранее стало известно, что пандемия коронавируса повлияла на правила отбора фильмов. Во время 93-й церемонии вручения за статуэтку Американской киноакадемии будут бороться только те картины, которые были доступны только к онлайн-просмотру и не транслировались в кинотеатрах.

Ранее американские СМИ сообщали, что церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести. Традиционно она должна была пройти в феврале. Эпидемиологическая ситуация также повлияла и на проведения других крупных культурных мероприятий. Например, Московского кинофестиваля, «Кинотавра», бала Met Gala, Каннского киносмотра и отдельных премий «Эмми», пишет телеканал RT.