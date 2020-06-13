В NI рассказали, почему Россия опасается вторжения НАТО

Вашингтон, 13 июня. У РФ есть основания опасаться вторжения НАТО, так как страна подвергалась нападениям со стороны Польши, Швеции, Германии, Франции и даже США на протяжении последних столетий. Об этом в статье для The National Interest написал американский публицист Питер Сучиу.

По его словам, в большинстве своем американцы сейчас могут счесть угрозу НАТО для России надуманной, но Москва давно фиксирует у своих границ высокий уровень военной активности Североатлантического альянса.

Автор материала считает, что после окончания холодной войны и распада СССР во многих смыслах Россия стала более уязвимой по сравнению с бывшими сателлитами, в том числе со Словакией, Румынией, Польшей, Чехией и Венгрией, которые в настоящее время входят в состав НАТО.

Поэтому Сучиу не видит ничего удивительного в том, что Москва усиливает флот и армию, регулярно проводит военные учения, а также разрабатывает новую военную технику, включая сверхзвуковые подводные ракеты и танк Т-14 «Армата».

Ранее в пресс-службе российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» сообщили, что предприятие и Минобороны РФ заключили крупные контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четырех комплектов ЗРС С-350 «Витязь». Техника поступит на вооружение не позднее 2023 года.

Зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 «Витязь» предназначен для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары различных средств воздушной атаки в диапазонах от предельно малых до больших высот. Она может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. «Витязь» успешно завершил госиспытания в прошлом году.