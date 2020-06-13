Психолог назвала последствия популяризации однополых браков

Москва, 13 июня. Популяризация однополых браков в мире способна привести к вырождению, деградации и вымиранию человеческого рода. Об этом рассказала психолог фонда «Семья и детство» Татьяна Попова.

Она отметила, что однозначно выступает за традиционные семейные ценности, однако не отрицает того, что генетически в обществе возможны проявления тех или иных аномалий. Однако люди в первую очередь воспитываются в социальной среде, и именно ее условия влияют на формирование ребенка как личности. И если в обществе нетрадиционные браки будут считаться нормальным явлением, то и ребенок будет воспринимать их также, объясняет психолог.

«Природа такова, что брак – это союз мужчины и женщины, потому что именно в таком браке рождаются дети. Это продолжение рода, это будущее человечества <…>. Этот союз подразумевает нормальную традиционную семью и с точки зрения природы, и с точки зрения будущего, и с точки зрения развития человечества в целом. Иначе это деградация, это вырождение, это вымирание», — сказала психолог в интервью изданию «Слово и Дело».

Она также отметила, что когда мама — женщина, а отец — мужчина, это создает порядок в голове ребенка. При этом Попова пояснила, что преследовать и гнобить людей другой ориентации нельзя. Однако и поощрять подобный путь развития человека общество не должно. По словам психолога, должны быть страны, которые отстаивают свое мнение.

Напомним, защита института семьи и закрепление понятия семьи как союза мужчины и женщины являются составляющей одной из поправок к Конституции. Важности внесения изменений в основной закон страны было посвящено видео Федерального агентства новостей. В ролике демонстрировалось возможное будущее России, в котором гей-пара усыновляет ребенка. Запись привлекла внимание интернет-пользователей и стала толчком дискуссии о недопустимости однополых браков.