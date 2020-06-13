Рената Литвинова рассказала, в каком состоянии оказалась жена Ефремова

Москва, 13 июня. Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова посетила квартиру артиста Михаила Ефремова после его заключения под домашний арест из-за смертельного ДТП.

Звезда отметила, что решила поддержать жену Ефремова Софию и привезла дочь артиста Анну-Марию повидаться с отцом, так как сама является крестной матерью девушки. Литвинова не увидела актера, но отметила, что намерена и дальше помогать его семье.

Артистка рассказала, что, узнав о происшествии, дочь Ефремова начала искать контакты родственников погибшего Сергея Захарова, чтобы предложить помощь и принести свои соболезнования.

Актриса также рассказала, в каком состоянии после случившегося оказалась жена актера. По ее словам, семье Ефремова сейчас приходится очень тяжело, так как у дома их караулят журналисты и любопытные горожане, которые буквально преследуют семью артиста. Актриса назвала сложившуюся ситуацию настоящим испытанием для жены Ефремова и их пятерых детей.

«Такое испытание и даже больше. Не знаю, как без Мишиной помощи будут жить его дети, пятеро их — он всем помогал. Был кормилец», — цитирует Литвинову «МК.ru».

Напомним, 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы Ефремов, управляя автомобилем, пересек двойную сплошную линию, вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. Артист и его пассажиры не пострадали, однако водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. В ночь с понедельника на вторник мужчина скончался.

Медосвидетельствование показало наличие в организме Ефремова наркотиков и алкоголя, сообщает газета «Известия». Против артиста возбудили уголовное дело, которое позже переквалифицировали по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование взяла под контроль столичная прокуратура. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.