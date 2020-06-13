Бастрыкин поручил изучить обстоятельства смерти младенца в Калининграде

Москва, 13 июня. Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата изучить уголовное дело, возбужденное в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой в Калининграде. Медики обвиняются в организации убийства младенца.

Ранее врач Леонид Рошаль во время церемонии вручения медалей Героя Труда привлек внимание президента РФ Владимира Путина к делу калининградских врачей. Медик заявил, что лично готов защищать коллег. После этого Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства уголовного дела и доложить ему.

«На стадии предварительного следствия женщинам в зависимости от роли каждой были предъявлены обвинения в организации убийства и убийстве новорожденного ребенка. После формирования доказательственной базы, в которую вошли в том числе и заключения судебных экспертов, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Осенью 2018 года Елена Белая была обвинена в превышении должностных полномочий после гибели младенца. Врач, считая что ребенок не выживет, приняла решение об убийстве, говорится в материалах дела. Известно, что поступившая в роддом женщина родила на ранней стадии.

Для этого из областного перинатального центра в роддом был вызван врач-неонатолог Элина Сушкевич. Ее также обвинили в убийстве по предварительному сговору. После вынесения обвинений уголовное дело вызвало широкий резонанс в профессиональных кругах.