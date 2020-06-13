Королева рассказала, как Зеленский помог ей с задравшейся юбкой

Москва, 13 июня. Российская эстрадная певица и актриса Наташа Королева рассказала, как бывший художественный руководитель студии «Квартал-95» и действующий президент Украины Владимир Зеленский помог ей поправить задравшуюся юбку.

По словам исполнительницы, это случилось во время съемок телешоу «Вечерний Киев». Она очень долго сидела, а когда пришлось встать, юбка «подскочила» и ушла вверх, рассказала Королева.

«И как-то так оно все логично легло и я говорю: «Володя, поправь мне, пожалуйста, юбочку». И он справился», — сообщила певица в эфире «Люкс ФМ».

Королева отметила, что искренне жалеет об уходе Зеленского из шоу-бизнеса и недоумевает, почему такой талантливый артист пошел в политику. По мнению исполнительницы, Зеленскому следовало остаться на сцене, чтобы радовать зрителей, как и прежде.

Осенью прошлого года Королева обратилась к президенту Украины с просьбой разрешить ей посещать страну, сообщила газета «Известия».

Артистка опубликовала в своем аккаунте в Instagram видеозапись со своей бабушкой, которая спрашивает, почему ее внучка не может въехать на территорию Украины. По словам Королевой, видео, на котором женщина в слезах делится своей болью, было записано после того, как ей стало известно о запрете на въезд для Королевой.

«Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки. Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать. Через неделю ее не стало», — написала Королева.

Певица отметила, что решила направить главе украинского государства письмо с просьбой открыть ей въезд в страну, так как к власти на Украине пришли «молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь».