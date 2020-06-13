Вильфанд предупредил о жаре, которая вернется в европейскую часть России

Москва, 13 июня. Начиная с предстоящего вторника, в европейской части страны установится жара. Температура воздуха может подняться выше 30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, выходные в Москве ожидаются прохладные. Температурный фон будет на 1-2 градуса ниже нормы. Однако уже во вторник, 16 июня, воздух прогреется до 25-30 градусов.

«Со вторника возвращается жара. Опять двадцать пять, можно сказать. Это касается центра европейской части России», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в западной половине европейской части России температура воздуха ожидается на 4 градуса выше нормы, а в восточной ориентировочно на 2 градуса выше нормы, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура воды в реках и водоемах столичного региона к концу недели повысится, при этом понизится температура воздуха. Таким образом, вместо купального сезона в Москве начнется «бархатный сезон», который обычно характеризуется равной температурой воды и воздуха.