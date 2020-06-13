Актриса Любовь Толкалина сообщила, что серьезно заболела

Москва, 13 июня. Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина рассказала в своем Instagram-аккаунте, что серьезно заболела. По словам артистки, она подозревала у себя коронавирусную инфекцию, однако после осмотра врача стало ясно, что это двухсторонняя гнойная ангина.

«Честно? Я даже ждала, когда заболею. У меня 38 с небольшими подвижками. Я не могу говорить и не могу ничего проглотить», — объяснила своим подписчикам Толкалина.

Она также отметила, что с детства никогда не болела и не помнит «таблеток, врачей и уколов». По словам актрисы, раньше она страдала только из-за прыщей, которые доставляли ей массу душевных страданий и сделали Толкалину навсегда застенчивой.

Тем не менее, сейчас женщина столкнулась с неприятным заболеванием. Как пояснила актриса, ранее она приехала к родителям в деревню, отдыхала и чувствовала себя хорошо. Однако после она начала испытывать недомогания и заподозрила у себя COVID-19. Прибывший врач из местной Ермишинской больницы успокоил актрису.

«Это не ковид <…>, пьем антибиотики, в воду больше не лезем, мороженое временно отменяем, Любовь Николаевна», — процитировала Толкалина рекомендации врача.

Напомним, ранее актриса Алена Бабенко вылечилась от COVID-19, которым заразилась во время участия в шоу «Танцы со звездами». Артистка советует россиянам не бояться болезни и во всем следовать советам врачей.