Психотерапевт назвала усыновление детей гей-парами недопустимым

Москва, 13 июня. Психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян заявила, что усыновление гомосексуальной парой лишает ребенка выбора и приводит к психическим травмам и ряду отклонений. Мнением она поделилась в комментарии для СМИ.

По мнению Амбарцумян, «если такие семьи будут заводить детей», это будет неправильным и несправедливым по отношению к детям, так как «это будет психотравмой» для ребенка. Амбарцумян считает, что если ребенок «будет видеть двух мам и двух пап», у него не останется выбора и «глядя на то, что происходит» в семье, он «волей-неволей пойдет по этой же дороге».

«А это приведет к деградации населения в том смысле, что будет беспорядок – это ненормально. И получается, что количество людей с психическими отклонениями будет увеличиваться. Потому что гомосексуализм — это отклонение, это не норма», — цитирует Амбарцумян «НьюИнформ».

Она подчеркнул, что может понять ситуацию, когда гомосексуалистами рождаются, но становление таковыми несправедливо по отношению к ребенку и недопустимо.

«Я считаю, нельзя допускать, чтобы гомосексуальные семьи заводили детей, это недопустимо, несправедливо по отношению к детям, это разрушит ребенка. Может привести не только к дефекту в плане сексуальных предпочтений, но и ряду других проблем», — считает Амбарцумян.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в поправки в законопроект об изменении Конституции РФ включено предложение законодательно закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что автором инициативы является президент РФ Владимир Путин.