Дочь Ефремова выразила соболезнования семье погибшего в ДТП водителя

Москва, 13 июня. Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца Сергея Захарова.

«Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю», — заявила Ефремова в интервью изданию Wonderzine.

Девушка отметила, что через работодателя Захарова пыталась связаться с его семьей, но не получила ответа. Она подчеркнула, что не просит прощения для отца, но выражает «сопереживание и сочувствие». Ефремова добавила, что ее отец «чувствует себя очень нехорошо».

«Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет», — заключила она.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов, будучи пьяным и управляя автомобилем, пересек двойную сплошную линию, вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. Артист и его пассажиры не пострадали, однако водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. В ночь с понедельника на вторник мужчина скончался. Медосвидетельствование показало наличие в организме Ефремова наркотиков и алкоголя.

Против артиста возбудили уголовное дело, которое позже переквалифицировали по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает газета «Известия». Расследование взяла под контроль столичная прокуратура. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.