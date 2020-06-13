Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дочь Ефремова выразила соболезнования семье погибшего в ДТП водителя

556
0 Оставить комментарий

Дочь Ефремова выразила соболезнования семье погибшего в ДТП водителя

Москва, 13 июня. Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца Сергея Захарова.

«Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю», — заявила Ефремова в интервью изданию Wonderzine.

Девушка отметила, что через работодателя Захарова пыталась связаться с его семьей, но не получила ответа. Она подчеркнула, что не просит прощения для отца, но выражает «сопереживание и сочувствие». Ефремова добавила, что ее отец «чувствует себя очень нехорошо».

«Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет», — заключила она.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов, будучи пьяным и управляя автомобилем, пересек двойную сплошную линию, вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. Артист и его пассажиры не пострадали, однако водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. В ночь с понедельника на вторник мужчина скончался. Медосвидетельствование показало наличие в организме Ефремова наркотиков и алкоголя.

Против артиста возбудили уголовное дело, которое позже переквалифицировали по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает газета «Известия». Расследование взяла под контроль столичная прокуратура. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.

Новости партнеров

Источник: Wonderzine
Новости партнеров