Записанное Ефремовым видеообращение не является нарушением домашнего ареста

Москва, 13 июня. Адвокат Сталина Гуревич заявила, что записанное актером Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова не является нарушением условий домашнего ареста и не повлечет ужесточение меры пресечения.

Артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных погибшего в ДТП. Ефремов обещал семье Захарова помощь, если «ее примут». Актер также назвал содеянное «непростительным» и заявил, что честно понесет наказание. Соответствующее видео опубликовано на канале «Гражданин поэт» в сервисе YouTube, сообщает газета «Известия».

«Записывать видео, будучи под домашним арестом, не запрещено. Ефремову запрещено пользоваться Интернетом, однако он имеет право общаться с близкими родственниками и адвокатами, обмениваться с ними документами, материалами дела и любыми другими данными. Если видео в Сеть загрузили они, то в этом нет никакой проблемы, обвиняемого не ждет ужесточение меры пресечения», — цитирует Гуревич РИА Новости.

По ее словам, мало кто из известных фигурантов уголовных дел, будучи под домашним арестом, прибегал к подобным методам связи с общественностью. В то же время она отметила, что в их делах зачастую нет потерпевших и мало кто из таких фигурантов признает свою вину.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов, будучи пьяным и управляя автомобилем, пересек двойную сплошную линию, вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. Артист и его пассажиры не пострадали, однако водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. В ночь с понедельника на вторник мужчина скончался. Медосвидетельствование показало наличие в организме Ефремова наркотиков и алкоголя.