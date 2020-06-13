Флаг России появился на самом высоком небоскребе мира

Дубай, 13 июня. В Дубае на небоскребе Бурдж-Халифа появился флаг Российской Федерации. Проекция триколора была размещена на здании высотой в 828 метров в честь Дня России. Об этом администрация башни написала в своем Twitter.

«Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на сегодняшний день российская община в Дубае насчитывает около 200 тысяч человек. Сама же традиция подсвечивать стены небоскреба в честь национальных праздников соблюдается администрацией Бурдж-Халифа давно.

نضيء #برج_خليفة اليوم احتفالاً بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسياً يوماً مليئاً بالسعادة والبهجة! ????????



Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day. ???????? pic.twitter.com/j6t0oaH6Km — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) June 12, 2020

Ранее жители Луганской Народной Республики отметили День России как один из главных праздников республики — за год с небольшим гражданами Российской Федерации стали более 110 тысяч жителей ЛНР. Празднование началось с масштабного автопробега по центральным улицам. Стартовав с Ярмарочной площади столицы, колонна из нескольких сотен экипажей автолюбителей проехала улицами всех районов города.

Напомним, в пятницу вечером изображения флага России также появились на стенах московского Кремля, здания правительства РФ и Манеже. Кроме того, при помощи современных технологий там транслировались ролики, посвященные Дню России, а также героям нашего времени.