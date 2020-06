Флаг России появился на самом высоком небоскребе мира

Дубай, 13 июня. В Дубае на небоскребе Бурдж-Халифа появился флаг Российской Федерации. Проекция триколора была размещена на здании высотой в 828 метров в честь Дня России. Об этом администрация башни написала в своем Twitter.

Стоит отметить, что на сегодняшний день российская община в Дубае насчитывает около 200 тысяч человек. Сама же традиция подсвечивать стены небоскреба в честь национальных праздников соблюдается администрацией Бурдж-Халифа давно.

نضيء #برج_خليفة اليوم احتفالاً بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسياً يوماً مليئاً بالسعادة والبهجة! ????????



Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day. ???????? pic.twitter.com/j6t0oaH6Km