Ефремов отказался просить смягчения наказания за смертельное ДТП

Москва, 13 июня. Российский актер Михаил Ефремов заявил, что не собирается привлекать свои знакомства и связи для того, чтобы смягчить наказание за смертельное ДТП, в которое он попал в понедельник вечером. Об этом артист рассказал в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».

Он отметил, что ему «нет прощения от жены и детей», а также от тех, кто ему верил. При этом Ефремов пояснил, что он не понимает, как ему жить дальше.

«Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить», — сказал артист на видео.

Также Ефремов отметил, что он не планирует «отмазываться», несмотря на свой статус известного актера.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов, управляя автомобилем будучи пьяным, пересек две сплошные линии, вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. Артист и его пассажиры не пострадали, однако водитель фургона получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. В ночь с понедельника на вторник мужчина скончался. Медосвидетельствование показало наличие в организме Ефремова наркотиков и алкоголя.

После этого многие коллеги актера и общественные деятели начали сбор подписей за то, чтобы лишить Михаила Ефремова почетного звания заслуженного артиста России. Идею также поддержал член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич.