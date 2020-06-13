Ефремов высказал желание помочь семье погибшего водителя

Москва, 13 июня. Михаил Ефремов заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с актером в понедельник. Об этом артист рассказал в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал Ефремов.

Он также отметил, что готов помочь всеми средствами, если родственники погибшего мужчины примут. При этом актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей».

Он также отметил, что для него «невозможно отмазаться, когда все видели». По мнению артиста, он предал всех.

«Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех», — заявил Ефремов.

8 июня Михаил Ефремов стал виновником автомобильной аварии в центре Москвы. В результате ДТП погиб один человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

На следующий день столичный суд избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение суда вызвало резонанс в обществе. Многие высказали мнение, что актер должен быть помещен в СИЗО.

Позже звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Ефремову может грозить еще одно уголовное дело за сбыт запрещенных веществ. Он пояснил, что при обнаружении наркотиков в организме возбуждается два дела: о сбыте и об их употреблении.