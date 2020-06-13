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Проекция флага России появилась на стенах Кремля

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Проекция флага России появилась на стенах Кремля

Москва, 13 июня. В честь Дня России на стенах московского Кремля была показана видеопроекция российского флага. Изображение триколора появилось вечером в пятницу, 12 июня. Фотографии представления на Красной площади в репортаже Федерального агентства новостей.

Проекция флага России появилась на стенах Кремля

Кроме Кремлевской набережной, изображение флага также транслировалось на здание правительства РФ и на Манеж. Помимо триколора на стенах показывали ролики, посвященные Дню России, а также героям нашего времени.

Проекция флага России появилась на стенах Кремля

Напомним, ранее в День России спортсмены сборной РФ по гидрофлаю на 15 метров подняли российский флаг над водами Невы в Санкт-Петербурге.

Проекция флага России появилась на стенах Кремля

Проекция флага России появилась на стенах Кремля

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