Проекция флага России появилась на стенах Кремля

Москва, 13 июня. В честь Дня России на стенах московского Кремля была показана видеопроекция российского флага. Изображение триколора появилось вечером в пятницу, 12 июня. Фотографии представления на Красной площади в репортаже Федерального агентства новостей.

Кроме Кремлевской набережной, изображение флага также транслировалось на здание правительства РФ и на Манеж. Помимо триколора на стенах показывали ролики, посвященные Дню России, а также героям нашего времени.

Напомним, ранее в День России спортсмены сборной РФ по гидрофлаю на 15 метров подняли российский флаг над водами Невы в Санкт-Петербурге.