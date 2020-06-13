Власти Чехии закрыли безосновательное дело о «русских отравителях»

Прага, 13 июня. В Чехии местные власти закрыли скандальное дело о «русских отравителях». Об этом сообщила Служба безопасности и информации Чехии.

Стоит отметить, что громкий дипломатический скандал так ничего и не принес Чехии. Вместе с тем двухсторонние отношения между двумя государствами заметно ухудшились, пишет телеканал «Царьград».

Напомним, ранее чешское издание Respekt сообщило, будто бы в Прагу прибыл некий мужчина с дипломатическим паспортом РФ, который имел при себе смертельный яд рицин. В публикации журналисты утверждали, что он отправился в посольство России.

Целью мужчины якобы было отравление приматора Праги Зденека Гржиба и старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, которые причастны к присвоению площади, расположенной рядом с дипломатическим ведомством, имени Бориса Немцова и сносу памятника маршалу Коневу. Позже Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата.

После высылки дипломатов пресс-секретарь чешского президента Милоша Земана Йиржи Овчачек назвал утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» Чехии, которая не позволила спокойно разобраться в ситуации.

Скандал также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что своими действиями власти Чехии нанесли целенаправленный удар по российско-чешскому сотрудничеству. Одним из таких ударов стал демонтаж памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге, а также другие странные инциденты