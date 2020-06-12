حصاد أخبار سوريا في 12 يونيو/حزيران. احتجاجات ضد قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور والقوات الأمريكية تهرب النفط إلى العراق

سوريا. القوات الأمريكية تهرب النفط من سوريا إلى العراق في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات في محافظة دير الزور السورية ضد قوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا.

أرمن حلب يتسلمون مساعدات إنسانية من العسكريين الروس

أعلن ممثل المركز الروسي للمصالحة في سوريا مكسيم سولوحا عن توزيع العسكريون الروس في حلب أكثر من طنين من المساعدات في إطار مهمة إنسانية.

وقام العسكريون بتوزيع ما يقارب طن من الخبز وحوالي 1.2 طن من المساعدات الإنسانية، و250 سلة غذائية، تم تسليم المنتجات إلى ممثلي المجتمع الأرمني في المدينة الذين يحتاجون إلى المساعدة.

القوات الأمريكية تهرب النفط من سوريا إلى العراق

وفقا لمصادر في شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الجيش الأمريكي يهرب النفط من سوريا إلى العراق عبر معبر اليعربية الحدودي الواقع شرق محافظة الحسكة. وأشارت المصادر عن مرور نحو 50 دبابة وعربات محملة بمواد خام مسروقة على الحدود السورية العراقية.

خلال الأشهر القليلة الماضية، نقل الأمريكيون آلاف الشاحنات المحملة بالعربات العسكرية والمعدات اللوجستية من العراق إلى الحسكة في محاولة للحصول على موطئ قدم في شرق سوريا واستمرار إعداد العصابات الموالية لهم.

احتجاجات في دير الزور ضد مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية»

خرجت مظاهرات مرة أخرى في محافظة دير الزور السورية ضد قوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا وسياساتها في شرق سوريا. حيث أن المتظاهرون غير راضين عن الابتزاز والتجنيد القسري المنتشر في المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وقام سكان العديد من القرى والتجمعات السكنية بإغلاق الطرق الرئيسية بالإطارات المحترقة والكتل الخرسانية، مطالبين بمغادرة قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية محافظة دير الزور.

القوات التركية تنشئ تحصينات في إدلب

دخلت قافلة أخرى من القوات المسلحة التركية أراضي إدلب عبر معبر كفرلوسين الحدودي. وتوجهت السيارات المدرعة والشاحنات التركية إلى نقاط المراقبة الموجودة في محافظة إدلب. وأفيد أيضا أن الجيش التركي يقوم بإنشاء الحواجز الترابية الواقية في بلدة آفس.