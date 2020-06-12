Сжиженный газ взорвался в Казани, есть пострадавшие

Казань, 12 июня. Взрыв сжиженного газа произошел в наземном газохранилище в Казани. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах, на данный момент известно как минимум об одном пострадавшем.

Уточняется, что ЧП произошло на кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ», расположенной на улице Северо-Западная. В результате взрыва произошло возгорание. Пожару присвоен 4 уровень сложности. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Емкость хранилища составляет 100 куб. м.

По информации СМИ, в результате взрыва пострадали как минимум три человека, один погиб. Официального комментария о случившемся от оперативных служб пока не поступало.