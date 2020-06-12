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За сутки в Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

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За сутки в Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

Москва, 12 июня. В течение прошедших суток в Москве скончались 44 пациента, тест на коронавирус у которых показал положительный результат. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб города по ситуации с распространением заболевания.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — пояснили в оперштабе, посоветовав в таким случае вызывать врача на дом. 

Отмечается, что общее число летальных исходов на сегодняшний день составляет 3 231.

За сутки в Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

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