Экономисты назвали четыре способа увеличить пенсию

Москва, 12 июня. Каждый россиянин может увеличить размер своей пенсии. Такое мнение высказали финансовые консультанты, назвав несколько способов приумножить сбережения.

Первым способом называется участие в программе софинансирования накоплений. Согласно ее условиям, если участник перечисляет от 2 до 12 тысяч рублей на свою накопительную пенсию, то государство вносит такую же сумму, тем самым удваивая взнос. Однако вступить в нее можно было лишь до 2014 года.

Вторым способом является вклад средств в негосударственные пенсионные фонды. Однако, как объяснил финансовый консультант Виталий Калугин, таких организаций немного. При этом фонд можно сменить без финансовых потерь только раз в пять лет.

«Средства, вложенные на счета НПФ, дают единственную надежду на то, что пенсионные накопления будут проиндексированы выше инфляции. Но таких фондов немного. Поэтому после ПФР, конечно, граждане могут рискнуть перевести средства в негосударственный фонд», — цитирует экономиста URA.ru.

Третьим способом увеличить свою пенсию называется вклад в Гарантированный пенсионный план. Он предусматривает ежемесячное отчисление нескольких процентов от зарплаты в НПФ ради увеличения дохода после оформления пенсии. Ожидается, что он будет внедрен в 2021 году.

При этом экономисты уверяют, что надежнее всего самостоятельно копить на пенсию. Отмечается, что лучше всего сберегать средства «обособленно от всех возможных сомнительных структур».