Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода

Москва, 12 июня. Оксану Самойлову заметили на съемках программы «Вечерний Ургант», где она сопровождала своего супруга Джигана. При этом 15 июня должен начаться бракоразводный процесс рэпера Джигана и Самойловой.

11 июня Джиган принял участие в съемках программы «Вечерний Ургант», где состоялась премьера трека «Хавчик», в записи которого также приняли участие Тимати и Даня Милохин. Внимательные зрители обратили внимание, что в студии также присутствовала супруга Джигана Оксана Самойлова.

Пользователи сети выразили уверенность, что Джиган наконец-то помирился с супругой, поэтому развода не будет. При этом в последние дни Самойлова несколько раз появлялась на снимках, опубликованных Джиганом в Instagram.

Напомним, в январе 2020 года Джиган вместе со своей семьей отправился в США, где Самойлова родила четвертого ребенка. Позднее в некоторых СМИ появилась информация, что Самойлова сбежала от мужа и уехала из США. Причиной побега стало странное поведение супруга, который после рождения четвертого ребенка стал злоупотреблять алкоголем. Кроме того, артист неоднократно устраивал в соцсетях прямые эфиры для своих подписчиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В одном из эфиров Джиган активно использовал нецензурную лексику в присутствии детей, а также просил дочь принести ему спиртное. Позднее Самойлова заявила, что намерена развестись с Джиганом, отметив, что десять лет брака с Джиганом были сплошным «обманом».