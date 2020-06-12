Террористы обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Идлиб

Дамаск, 12 июня. Населенный пункт Мелладжа в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ). Об этом в пятницу сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — говорится в сообщении ЦПВС.

Также было отмечено, что в Сирии продолжает функционирование канал непрерывной связи между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зафиксировано.

Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу выступая в Совете Федерации заявил, что операция Вооруженных сил РФ в Сирии способствовала повышению международного авторитета РФ. Российская армия получила новый импульс развития после проведения операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.