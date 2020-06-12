Брутер указал Румынии на ее место в черноморском регионе



Официальный Бухарест чересчур старается понравиться коллективному Западу своими русофобскими выходками. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. Напомним, Захарову возмутил факт включения Российской Федерации в список «угроз» Румынии в регионе. Дипломат заметила, что это является «теневым трюком» для активизации военного присутствия США и НАТО в Черном море, и добавила, что у Бухареста нет своего независимого мнения.

Говоря о «дестабилизирующем поведении» России в Черноморском регионе, Румыния, по мнению Брутера, прежде всего имеет ввиду ее присутствие на Крымском полуострове.

«Севастополь вообще является крупной военно-морской базой, — добавил политолог. — А от Румынии он не так уж и далеко. Однако не думаю, что Бухарест манипуляциями со своей Национальной стратегией обороны пытался завлечь корабли Североатлантического альянса в Черное море — от него это никак не зависит, поскольку есть международные документы, которые регламентируют подобные вопросы и не предусматривают нахождение иностранных военных судов в черноморской акватории на постоянной основе».

Эксперт отметил, что корабли НАТО, тем не менее, могут входить в Черное море — но лишь временно, а затем они должны уходить из него.

«Поэтому милитаризировать этот регион никому не удастся, что бы там ни было написано в чьих-то стратегиях и доктринах, — считает собеседник ФАН. — Вообще сложно представить черноморскую акваторию местом, где будут проходить решающие бои войн будущего, а посему Россия угрожает Румынии ровно настолько, насколько вообще существует — напомню, наша страна объявлена НАТО чуть ли не основным противником».

В этих условиях, по словам Брутера, естественно предполагать определенное противостояние вооруженных сил — Бухарест, являясь частью Альянса, вынужден следовать его общей стратегии.

«Однако Румыния перешла незримую дипломатическую черту, назвав РФ своим личным врагом, — отметил политолог. — Логично, что Россия обратила на это внимание — и странно, что румынскому МИД это не понравилось настолько, что они вызвали нашего представителя, чтобы высказать ему свое недовольство в лицо. Чего же они ожидали?».

Эксперт убежден, что Бухарест принял это решение самостоятельно — однако с большой оглядкой на партнеров по НАТО, которым этого очень хотелось и которым Румыния очень хочет нравиться.