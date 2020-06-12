Сухум, 12 июня. Граница между Абхазией и Россией останется закрытой до 1 июля из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении президента Абхазии Аслана Бжании.

«Ограничить до 1 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в распоряжении.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 7,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 420 тысяч человек.

На территории Абхазии зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции, 27 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.