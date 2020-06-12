«Газпром» назвал незаконным назначение нового руководства Белгазпромбанка

Москва, 12 июня. Незаконное назначение руководства Белгазпромбанка затрагивает интересы российских акционеров. Об этом сообщает пресс-служба российской компании «Газпром».

Ранее Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о задержании топ-менеджеров Белгазпромбанка. По данным ведомства, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

«Газпромбанк и «Газпром» как акционеры Белгазпромбанка заявляют о том, что 11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь Правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и​​​.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления Белгазпромбанка», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» также добавили, что незаконные назначения сопровождались задержанием членов правления Белгазпромбанка белорусскими правоохранителями. В российской компании отметили, что эти действия противоречат законодательству Белоруссии, а также затрагивают права и интересы российских акционеров Белгазпромбанка.

Стоит отметить, что Белгазпромбанк осуществляет свою деятельность в Белоруссии с 1990 года. «Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка, 0,097% акций принадлежат Государственному комитету по имуществу Белоруссии.